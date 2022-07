Crise socio-politique au Bénin: « Action pacifique » réclame des assises nationales

Face à la crise socio-politique au Bénin, le collectif « Action pacifique » réclame des assises nationales qui prendra en compte toutes les couches sociales du pays. Les responsables du collectif ont lancé l’appel ce dimanche 03 juillet 2022 au cours d’une rencontre avec les membres.

Le Bénin a besoin d’un vrai dialogue pour renouer avec la cohésion nationale et la paix. C’est ce qu’a compris le collectif « Action pacifique » qui milite pour la tenue des assises nationales. « De la lumière et du vrai dialogue, le pays en a vraiment besoin pour faire face efficacement à ce monstre à trois têtes, et quand nous parlons de monstre à trois têtes, nous parlons de la crise politico-économico-sécuritaire qui secoue sérieusement le Bénin dans toutes ses profondeurs », a expliqué Esperantos Ouitonan, 1er délégué du collectif.

Faut-il le rappeler, la crise économique et celle sécuritaire cache à peine celle politique qui constitue leur levier et leur terreau fertile. La crise politique semble être la faille qui a favorisé l’émergence et l’aggravation des deux autres. Esperantos Ouitonan

Pour « Action pacifique », il est « impératif pour le gouvernement de convoquer les assises nationales pour que tous les fils et filles du Bénin se donnent la main pour juguler ces crises pernicieuses ». Selon ce collectif, lesdites assises permettront de « réaliser à nouveau l’unité nationale nécessaire à la cohésion sociale, au développement économique et de relever le défi sécuritaire ».

