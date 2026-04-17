Vedat Muriqi, nouveau roi de Mallorca devant Samuel Eto’o

Vedat Muriqi est devenu, dimanche 12 avril, le meilleur buteur de l’histoire du RCD Mallorca en championnat d’Espagne en inscrivant un doublé contre le Rayo Vallecano lors de la 31e journée, portant son total à 55 réalisations sous les couleurs du club.

Le précédent record était détenu depuis plus de vingt ans par Samuel Eto’o, l’attaquant camerounais qui s’était imposé à Mallorca comme un finisseur régulier et décisif durant son passage en Liga.

L’attaquant kosovar, auteur d’une saison marquée par plusieurs performances déterminantes, a creusé son avance en inscrivant deux buts lors de la rencontre disputée le 12 avril, contribuant directement au total collectif du club en championnat.

Avec ses 55 buts officiels en Liga pour le RCD Mallorca, Muriqi dépasse désormais la marque établie par Eto’o et figure en tête du classement des buteurs historiques du club en championnat espagnol.

Le record en chiffres