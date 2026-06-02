Bénin: plus de 540 kg de faux médicaments saisis par la police à Bassila

​La Police républicaine vient de mettre un terme aux activités illicites d’un réseau de trafic de produits pharmaceutiques contrefaits dans le département de la Donga.

Les fonctionnaires de Police du commissariat de l’arrondissement central de Bassila ont mené une opération fructueuse le lundi 1er juin 2026, démantelant un point de stockage clandestin de produits pharmaceutiques situé dans un hameau isolé.

​Selon les informations, le réseau était animé par deux jeunes de nationalité étrangère, décrits comme des habitués des circuits de trafics illicites. Ces derniers utilisaient une maison de fortune pour entreposer et reconditionner d’importantes quantités de produits pharmaceutiques contrefaits, communément appelés faux médicaments, en vue de leur redistribution sur le marché noir.

​L’intervention rapide des forces de l’ordre a surpris les suspects en plein travail. À la vue des policiers, les trafiquants ont tenté de prendre la fuite, mais leurs efforts ont été vains face au bouclage hermétique du périmètre mis en place par les éléments du commissariat de Bassila.

La perquisition minutieuse de l’habitation et la fouille des espaces environnants ont permis de découvrir des cargaisons de produits déjà déchargées et d’autres en cours de conditionnement.

​Au total, plus de 540 kilogrammes de produits médicaux frelatés ont été saisis par les agents de l’ordre. Les deux individus ont été appréhendés et conduits au commissariat, où ils sont actuellement gardés à vue en attendant d’être présentés aux autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.