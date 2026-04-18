Natitingou: la mairie encadre la circulation des tricycles pour renforcer la sécurité routière

La mairie de Natitingou a annoncé de nouvelles mesures visant à encadrer la circulation des tricycles, dans une démarche visant à améliorer la sécurité routière au sein de la ville.

Cette décision fait suite à une série d’accidents impliquant ces engins, très nombreux sur les axes urbains et périurbains de la commune.

Selon les autorités communales, la prolifération des tricycles non conformes aux normes en vigueur, ainsi que certaines pratiques de conduite dangereuses, ont contribué à une augmentation des incidents sur la voie publique.

Pour remédier à cette situation, la mairie a pris des dispositions qui visent à organiser de façon plus stricte le stationnement, les itinéraires autorisés et les conditions de circulation de ces véhicules.

Les nouvelles règles comportent notamment des zones spécifiques de circulation pour les tricycles, des horaires encadrés sur certains tronçons jugés sensibles, ainsi que des mesures de contrôle des documents et de conformité technique des engins. Les autorités locales ont précisé que ces dispositifs entreront progressivement en vigueur, avec un accompagnement pour permettre aux conducteurs de se conformer aux exigences.

La mairie appelle les acteurs concernés, en particulier les conducteurs de tricycles et les associations professionnelles, à accompagner cette régulation dans un esprit de responsabilité, afin de garantir un partage plus sûr de l’espace public entre tous les usagers de la route.

Les responsables municipaux ont également annoncé que des campagnes de sensibilisation et des opérations de contrôle renforcées seront menées en collaboration avec les services de sécurité routière et les forces de l’ordre, afin de prévenir les comportements à risque et d’assurer le respect effectif du nouveau règlement.