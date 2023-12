Crise diplomatique: le torchon brûle entre l’Algérie et le Mali

- Publicité-

Par principe de réciprocité, le Mali a rappelé ce vendredi, son ambassadeur à Alger, pour consultation, après que l’Algérie a rappelé plus tôt, son diplomate en poste à Bamako.

Mais qu-est-ce qui se trame entre le Mali et l’Algérie? Alors que les deux pays voisins donnaient l’impression d’entretenir d’excelleentes relations diplomatiques, les dernières nouvelles ne confortent pas cette impression.

« L’Algérie vient de rappeler son ambassadeur à Bamako avec effet immédiat. Cette décision intervient 48 heures après la convocation de son diplomate par les autorités maliennes », a annoncé ce vendredi, l’Alliance des États du Sahel (AES), une coalition du Burkina, du Mali et du Niger.

« Cette crise diplomatique intervient après la visite à Alger d’une importante délégation de la CMA, une coalition de groupes armés touareg et arabes qui combat le gouvernement malien », a souligné l’AES.

- Publicité-

Telle une réponse du berger à la bergère, le Mali a également rappelé son ambassadeur en poste à Alger, avec effet immédiat.

« L’Ambassade de la République du Mali à Alger présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger de la République Algérienne Démocratique et Populaire (Direction Générale Afrique) et en application du principe de réciprocité, a l’honneur de l’informer de la décision des hautes Autorités maliennes relative au rappel de Son Excellence Monsieur Mahamane Amadou Maiga, Ambassadeur de la République du Mali en Algérie, pour consultation avec effet immédiat », indique le communiqué officiel de la partie malienne.

Alger accusé d’ingérence par le Mali

Jeudi, le chef de la diplomatie malienne, a dénoncé l’ingérence de l’Algérie dans les affaires internes du Mali. Dans son communiqué, Abdoulaye Diop qui a convoqué l’ambassadeur algérien, a soutenu que « les rencontres récurrentes, aux niveaux les plus élevés en Algérie, et sans la moindre information ou implication des Autorités maliennes, d’une part avec des personnes connues pour leur hostilité au Gouvernement malien, et d’autre part avec certains mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays« .

- Publicité-

Le ministre Abdoulaye Diop a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les Autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir des échanges d’Etat à Etat avec les partenaires du Mali.