Crise au sein de Les Démocrates: les deux camps dissidents devant la justice ce mardi

Le contentieux interne au sein du parti Les Démocrates sera examiné ce jour mardi 14 avril à 16 heures devant le Tribunal de première instance de Cotonou.

Deux griefs majeurs sont portés devant la justice par le plaignant Éric Houndété, agissant au nom de son camp au sein de la formation politique

Le premier concerne la suspension de plusieurs membres du parti, sanctionnés pour avoir apporté leur soutien au candidat Romuald Wadagni lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 alors que le parti invitait à la neutralité. .

Le second point de contestation porte sur l’élection d’un nouveau président du parti à la suite de la démission de Boni Yayi. Éric Houndété remet en cause la régularité de ce processus, qu’il estime non conforme aux statuts et règlements du parti. Il soutient, en conséquence, qu’il demeure le président par intérim légitime de Les Démocrates.

À travers cette action judiciaire, le camp Houndété sollicite l’arbitrage de la justice afin de trancher le différend qui oppose les deux ailes du parti, tant sur la question de la discipline interne que sur celle de la direction politique.

L’audience de ce jour devrait permettre de poser les bases d’un règlement juridique d’une crise qui pèse sur l’avenir et la cohésion de la principale formation de l’opposition béninoise.