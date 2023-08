Crise au Niger: le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf annoncé au Bénin

- Publicité-

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a entamé une tournée en Afrique de l’Ouest, comprenant des visites au Nigeria, au Bénin et au Ghana. L’objectif de cette tournée est d’engager des discussions sur la crise actuelle au Niger et de trouver des moyens d’adopter une solution politique, dans le but d’éviter toute escalade de la situation dans la région.

Ce mercredi 23 août 2023, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a entamé une tournée diplomatique d’une importance cruciale en Afrique de l’Ouest. Cette série de visites, qui inclut des arrêts au Nigeria, et au Ghana, va le conduire également à Cotonou, la capitale du Bénin. Dans la capitale béninoise, le chef de la diplomatie algérienne va rencontrer son homologue béninois et devrait certainement avoir un tête-à-tête avec le président Patrice Talon.

Objectif principal

Selon un communiqué officiel émis par le ministère algérien des Affaires étrangères, l’objectif principal de cette tournée est d’initier des consultations avec les dirigeants et les responsables de ces pays membres de la Cédéao. La priorité est d’aborder la crise en cours au Niger et de discuter des mesures à prendre pour éviter une éventuelle escalade de la situation, qui aurait des répercussions non seulement sur le Niger, mais également sur la stabilité de la région dans son ensemble.

- Publicité-

Le communiqué précise également qu’Alger se positionne fermement contre toute intervention militaire au Niger. L’approche privilégiée par l’Algérie est une solution politique négociée qui tiendrait compte des intérêts et des aspirations de toutes les parties concernées. Cette approche reflète la préoccupation de l’Algérie pour la stabilité et la sécurité de la région, tout en favorisant le dialogue et la coopération entre les nations.

Le Nigeria, le Bénin et le Ghana font partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), une organisation régionale qui joue un rôle important dans la gestion des affaires politiques et économiques de la région. La CEDEAO qui a initié des pourparlers avec la junte nigérienne dans l’espoir de rétablir l’ordre constitutionnel avec le retour au pouvoir du président déchu Mohamed Bazoum, a également activé sa force d’intervention militaire pour agir de force, si l’option diplomatique s’avérait infructueuse.