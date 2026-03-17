CRIET: un présumé proche de Kemi Seba jugé pour complicité d’incitation à la violence et cybercriminalité

Le prévenu, tenancier d’une boutique de transfert de devises, est accusé d’avoir facilité certaines opérations financières liées aux activités de l’activiste, actuellement recherché par la justice béninoise pour plusieurs infractions, dont l’incitation à la violence et à la rébellion. Selon les éléments présentés à l’audience et rapportés par Banouto, il lui est notamment reproché d’avoir servi d’intermédiaire dans des transactions financières, en assurant des transferts de fonds pour le compte de Kemi Seba.

Le ministère public évoque également des faits de harcèlement via des moyens électroniques et d’escroquerie par internet.



Au cours des débats, la juridiction a fait état de nouvelles charges liées à des activités cybercriminelles. Des éléments retrouvés dans le téléphone du mis en cause laisseraient apparaître un système de mise à disposition de comptes destinés à des cybercriminels pour le retrait de fonds frauduleux, moyennant commission.



Face à ces accusations, le prévenu a rejeté en bloc les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît avoir effectué une opération ponctuelle pour Kemi Seba en 2023, consistant en une conversion de fonds en cryptomonnaie, mais nie toute implication dans des activités illégales ou structurées.



À la demande de la défense, qui a sollicité un délai pour mieux préparer ses arguments, la Cour a ordonné le renvoi du dossier au 11 mai 2026 pour la suite des débats.