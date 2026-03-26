Criet : le procureur requiert la relaxe au bénéfice du doute pour Aurélie Guézo

Jeudi 26 mars 2026, le ministère public a requis la relaxe au bénéfice du doute pour la comédienne béninoise Aurélie Guézo, poursuivie pour « escroquerie via internet » devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Lors de l’audience, le parquet spécial a également demandé la déconsignation de la somme de 500 000 FCFA versée par la prévenue pour obtenir sa liberté provisoire, plaçant ainsi le dossier sur une trajectoire susceptible d’influer sur la décision que devra rendre la cour le 30 avril 2026.

L’affaire remonte à une enquête du Centre national d’investigations numériques (CNIN) au terme de laquelle l’identité d’Aurélie Guézo aurait été rattachée à un numéro de téléphone utilisé dans des sollicitations frauduleuses se faisant passer pour un institut public. Interpellée puis remise en liberté sous caution en janvier, la comédienne comparaît libre et nie formellement toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, affirmant n’avoir jamais participé à des opérations de fraude.

Au cours des audiences qui ont suivi l’ouverture du dossier, le ministère public a modéré sa posture en demandant une relaxe au bénéfice du doute, tout en sollicitant la restitution des 500 000 FCFA versés en garantie. Cette requête a été rendue publique lors de l’audience du 26 mars et constitue un élément notable du débat contradictoire entre l’accusation et la défense.

Une défense axée sur l’absence de capacité technique

La stratégie de défense conduite par Maître Omer Tchiakpé s’est focalisée sur le déficit de preuves matérielles et la mise en doute de la capacité technique de la prévenue à piloter une escroquerie en ligne. L’avocat a soutenu devant la CRIET que les investigations n’ont pas permis d’établir de manière formelle un lien direct et personnel entre Aurélie Guézo et les opérations attribuées au numéro incriminé.

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Dans sa plaidoirie, Me Tchiakpé a demandé une relaxe pure et simple accompagnée de la restitution immédiate de la consignation versée par sa cliente. L’argumentation s’est appuyée sur l’absence d’éléments d’identification numérique irréfutables et sur le fait que l’outil téléphonique utilisé pour la fraude pourrait avoir été exploité sans l’intervention de la prévenue.

Du côté des pièces versées au dossier, les éléments présentés par le CNIN ont permis d’identifier une série d’appels et de transferts monétaires liés au numéro mis en cause, mais n’ont pas permis d’établir de manière concluante la responsabilité personnelle de la comédienne. Les réquisitions du parquet spécial, optant pour la relaxe au bénéfice du doute et la déconsignation, ont été enregistrées à l’audience du 26 mars.

Aurélie Guézo, connue pour ses interventions au sein de la troupe Semako dirigée par Pipi Wobaho et Eléphant Mouillé, demeure poursuivie et le prononcé du verdict a été fixé au 30 avril 2026.