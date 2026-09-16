Coupe CAF : l’ASPAC perd 2-4 et sort aux buts à l’extérieur

L’ASPAC a été éliminée de la Coupe de la Confédération CAF ce mercredi 16 septembre à Lomé après sa défaite 4-2 contre The Panthers FC. Vainqueur 3-1 à l’aller, le club béninois termine à 5-5 sur l’ensemble des deux manches mais cède à la règle des buts à l’extérieur, quatre pour la formation équato-guinéenne contre trois pour les Portuaires.

L’ASPAC a pourtant mené deux fois au Stade de Kégué. Moussa Yarou Maye a ouvert le score à la 26e minute, avant l’égalisation de The Panthers à la 32e. Le même attaquant béninois a redonné l’avantage aux siens dans le temps additionnel de la première période, mais les visiteurs ont répondu presque immédiatement pour rentrer aux vestiaires à 2-2.

The Panthers a pris le dessus après la pause avec deux nouveaux buts aux 66e et 74e minutes. Le 4-2 final a effacé l’avantage construit par l’ASPAC lors de la première manche, remportée 3-1 à Douala, et porté le score cumulé de la confrontation à 5-5.

À égalité sur l’ensemble des deux rencontres, The Panthers se qualifie grâce à ses quatre buts inscrits à l’extérieur, contre trois pour l’ASPAC lors du match aller. La règle des buts à l’extérieur reste appliquée par la CAF dans les tours à élimination directe de la Coupe de la Confédération.

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The Panthers affrontera l’USM Alger au deuxième tour préliminaire. Selon le calendrier de la CAF, les matches aller de cette étape sont prévus du 16 au 18 octobre, avant les retours du 23 au 25 octobre.