Teqball : Gnanvi s’offre deux titres, Dalila sacrée championne du Bénin
Thémaud Gnanvi a remporté deux titres aux championnats nationaux de teqball disputés les 11 et 12 septembre à Abomey-Calavi. Le joueur d’Aïdégnon Teqball Club s’est imposé en simple hommes puis en double hommes avec Josué Zoungla, tandis que Fènou Dalila Gnansounou a décroché le titre féminin.
En finale du simple hommes, Gnanvi a battu Chédrac Ahomadi de Tori Teqball Club en deux sets, 12-4 et 12-6. Le club d’Abomey-Calavi a ensuite confirmé en double grâce à Gnanvi et Zoungla, vainqueurs de la paire Félicien Sambiéni–Tagali Sambiéni Charles de l’Union Sportive de la Pendjari.
Chez les dames, Fènou Dalila Gnansounou, de l’AS Teqball Ben Sport, a dominé Sampa Judith Sanwekoua de Parakou Teqball Club 12-8, 12-5. Finaliste malheureuse lors de la précédente édition, elle décroche cette fois le titre national.
La compétition a réuni une trentaine de pratiquants issus de six clubs et associations sportives. Les responsables techniques ont relevé une progression du niveau par rapport à la précédente édition, au terme des deux journées de compétition au Village d’enfants SOS d’Abomey-Calavi.
La Fédération béninoise de teqball prévoit encore deux Opens nationaux pour renforcer les meilleurs joueurs détectés et préparer les prochaines échéances internationales, dont la Coupe du monde 2026.
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