Cairo 2026 : Parakou s’incline 67-80 face à la Guinée et prend l’argent

L’Université de Parakou a décroché la médaille d’argent du basketball masculin aux 12es Jeux africains universitaires après sa défaite 67-80 contre la Fédération guinéenne du sport universitaire, mardi 15 septembre au Caire. La formation béninoise termine vice-championne d’Afrique universitaire après quatre victoires consécutives.

La finale a inversé le résultat du premier duel entre les deux équipes. En phase de groupes, Parakou avait dominé la sélection universitaire guinéenne 63-49, avant de retrouver le même adversaire pour le titre continental.

Les Béninois avaient commencé leur tournoi par un succès 87-53 contre Higher Education Institutes, puis avaient battu l’American University in Cairo 73-71. Cette série leur avait permis d’aborder les matches à élimination directe sans défaite.

En demi-finale, l’Université de Parakou avait nettement dominé University of Canada 96-52 pour décrocher sa place en finale. Ce succès constituait la quatrième victoire de rang de l’équipe dirigée par Jean M’Po.

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Les 12es Jeux africains universitaires se déroulent au Caire du 8 au 16 septembre 2026 et réunissent environ 2 000 athlètes autour de 18 disciplines.