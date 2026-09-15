Messi fera ses adieux à l’Argentine face au Bénin le 6 octobre

Lionel Messi disputera son match d’adieu avec la sélection argentine face au Bénin le 6 octobre 2026 au stade Monumental de Buenos Aires, a confirmé mardi l’Association du football argentin (AFA). Les Guépards seront ainsi les derniers adversaires du capitaine avec l’Albiceleste.

L’Argentine ouvrira cette série de rencontres amicales contre la Bolivie le 30 septembre au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba, puis recevra le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental avant d’affronter le Bénin trois jours plus tard dans la même enceinte.

Le président de l’AFA, Claudio Tapia, a expliqué avoir arrêté le principe de cette dernière apparition après un échange avec le sélectionneur Lionel Scaloni. Messi a accepté l’invitation et les membres de l’équipe championne du monde au Qatar en 2022 doivent également être conviés au Monumental avec leurs familles pour l’hommage.

Le duel Argentine-Bénin avait d’abord été présenté comme programmé pour le 6 octobre, sans confirmation définitive de la fédération argentine. L’annonce de mardi place désormais la rencontre dans le programme officiel de l’Albiceleste et lui donne un enjeu supplémentaire avec la dernière apparition internationale annoncée de Messi.

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Dans sa liste publiée mardi, l’AFA précise que Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso rejoindront la sélection pour participer uniquement au dernier amical du 6 octobre. Les joueurs évoluant dans le championnat argentin doivent, eux, être annoncés vendredi.