AirBadminton : 10 Béninois jouent leur qualification mondiale à Entebbe

Le Bénin engage dix athlètes aux 3es Championnats d’Afrique d’AirBadminton, qui s’ouvrent mercredi 16 septembre 2026 à Entebbe, en Ouganda. La sélection béninoise arrive sur les rives du lac Victoria avec un double enjeu : viser une médaille continentale et décrocher une qualification pour le prochain Championnat du monde de la discipline.

La Confédération africaine de badminton fixe la compétition du 16 au 19 septembre à Aero Beach. Quatorze nations et plus de 120 participants sont annoncés par l’association ougandaise de badminton, avec le Bénin parmi les sélections attendues sur le sable d’Entebbe.

La délégation béninoise est composée de dix badistes. Ils doivent être engagés dans le relais par équipes ainsi que dans les épreuves de doubles et de triples, chez les hommes, les dames et en mixte. Ces formats placent la profondeur du groupe au centre de la campagne béninoise.

Les Béninois ont déjà rejoint l’Ouganda après leur départ de Cotonou. La Nation et Canal 3 Bénin indiquent tous deux que la compétition continentale sert aussi de voie de qualification vers le prochain rendez-vous mondial d’AirBadminton.

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L’édition d’Entebbe est la troisième du Championnat d’Afrique. L’Ouganda, vainqueur de l’édition 2024, accueille notamment l’Égypte, le Nigeria, l’Algérie, la Tunisie, le Kenya, Maurice, le Rwanda, la Zambie et le Zimbabwe, en plus du Bénin et des autres délégations engagées.

La réunion des managers et le tirage au sort étaient programmés ce mardi 15 septembre à Entebbe. Les premiers matches sont prévus mercredi 16 septembre, avant la clôture du championnat le samedi 19 septembre.