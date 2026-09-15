Athlétisme : Taïrou et Ekagnon champions du Bénin à 2,00 m

Kabirou Taïrou et Miguel Ekagnon ont franchi 2,00 m au saut en hauteur U20/Seniors lors des 66es Championnats nationaux d’athlétisme à Abomey. Les deux Béninois ont terminé à égalité en tête du concours, devant Richard Midingbédo, troisième avec 1,95 m.

Le résultat, publié après la compétition au Stade omnisports Goho, place Taïrou, représentant de l’Ouémé-Plateau, et Ekagnon, de l’Atlantique-Littoral, sur la première marche du podium national. Midingbédo concourait également pour l’Ouémé-Plateau.

Chez les U20/Seniors dames, Georgette Ibitokou a remporté le saut en hauteur avec une barre à 1,57 m. Dans les catégories U16/U18 filles, Fidélia Houého s’est imposée à 1,56 m devant Ida Zinsou, créditée de 1,54 m, et Bani Baké, troisième avec 1,42 m.

Le concours U16/U18 garçons a été remporté par le Nigérian Emmanuel Ehuwa avec 1,90 m. Le Béninois Benjamin Ahouélété a pris la deuxième place à 1,68 m, devant le Togolais Michaël Dougba, troisième à 1,64 m.

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Les 66es Championnats nationaux ont réuni à Abomey les six ligues régionales du Bénin ainsi que des athlètes venus notamment du Nigeria, du Togo et du Burkina Faso. Les performances de l’édition 2026 comptent pour le classement de World Athletics.

La même compétition a aussi été marquée par le record du Bénin du 5 000 m féminin établi par Colette Ayadé en 16’54’’46, soit une amélioration de l’ancienne marque de 16’56’’.