UFOA-B U17 filles : le Bénin se retire du tournoi en Côte d’Ivoire

Le Bénin ne disputera finalement pas la Coupe UFOA-B U17 filles 2026 en Côte d’Ivoire. Le retrait des Amazones, confirmé par les fédérations togolaise et ghanéenne, a contraint les organisateurs à abandonner la formule initiale à deux groupes au profit d’un championnat à six équipes.

La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo restent engagés. Chaque sélection doit affronter une fois les cinq autres, soit cinq matches par équipe et quinze rencontres sur l’ensemble du tournoi.

Ce retrait modifie le scénario fixé lors du tirage du 3 septembre. Le Bénin avait alors été placé dans le groupe A avec la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, tandis que le Ghana, le Nigeria, le Togo et le Niger composaient le groupe B.

Le calendrier officiel de l’UFOA-B situe la compétition en Côte d’Ivoire du 15 au 27 septembre 2026. Les rencontres du nouveau format sont programmées entre le Stade Charles-Konan-Banny et le Lycée scientifique de Yamoussoukro.

Publicité

Dans la formule communiquée par la Fédération togolaise de football, une victoire rapporte trois points et un nul un point. En cas d’égalité, la différence de buts, puis le nombre de buts inscrits et la confrontation directe servent de critères de départage ; l’équipe qui totalise le plus de points après cinq journées est sacrée championne.