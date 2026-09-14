Athlétisme : Colette Ayade bat le record du Bénin du 5000 m en 16’54’’46

Colette Ayade a abaissé samedi 12 septembre 2026 le record du Bénin du 5000 m féminin à 16 min 54 s 46 lors de la 66e édition des Championnats nationaux d’athlétisme au stade omnisports de Goho, à Abomey. La Fédération béninoise d’athlétisme a présenté cette performance comme un nouveau record national.

La Béninoise améliore ainsi une marque qu’elle détenait déjà. World Athletics enregistrait avant ce rendez-vous un record national de 16 min 59 s 71 à son nom, réalisé le 12 mai 2026 au University of Ghana Sports Stadium d’Accra lors des Championnats d’Afrique.

À Accra, Ayade avait pris la 12e place de la finale continentale du 5000 m. Cette performance avait déjà permis à la spécialiste du fond de faire tomber l’ancienne référence nationale et de s’installer en tête des bilans béninois sur la distance.

Le chrono de 16 min 54 s 46 a été réalisé dans le cadre des Championnats nationaux organisés à Abomey, où les catégories U16, U18, U20 et seniors étaient réunies. L’épreuve constituait l’un des principaux rendez-vous de la saison nationale d’athlétisme.

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World Athletics attribuait à Ayade trois titres nationaux avant cette édition 2026. Née le 18 août 1999, la fondiste béninoise avait également comme meilleure performance officielle sur 1500 m un chrono de 4 min 36 s 54 avant les championnats d’Abomey.