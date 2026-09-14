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Karaté : Ihsane Adjanonhoun sacré champion d’Afrique, Kpadonou en argent

Ihsane Adjanonhoun a remporté le titre de champion d’Afrique de kumité juniors +76 kg aux Championnats d’Afrique de karaté 2026 à Alger. Le Béninois de 17 ans a dominé le Sud-Africain Rio Cruz 6-0 en finale, offrant au Bénin sa première couronne continentale dans la discipline depuis 2017.

Geraud Antonio
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Karaté : Ihsane Adjanonhoun sacré champion d’Afrique, Kpadonou en argent
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Le parcours du jeune karatéka s’est achevé sans le moindre point concédé. Il a battu le Libyen Salamah Mohammed 3-0 en quart de finale, puis l’Égyptien Sultan Mohamed Sherif 2-0 en demi-finale avant sa victoire nette pour l’or.

La délégation béninoise a également placé Martial Kpadonou sur le podium seniors. Engagé en kumité -60 kg, il a décroché la médaille d’argent au terme du tournoi organisé dans la capitale algérienne.

Adjanonhoun confirme ainsi une saison internationale déjà marquée par plusieurs résultats de premier plan chez les juniors. Son classement et ses performances récentes l’installent parmi les références mondiales de la catégorie +76 kg.

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Le prochain grand rendez-vous annoncé pour le Béninois est le Championnat du monde cadets, juniors et U21, programmé du 14 au 18 octobre 2026 à Bielsko-Biała, en Pologne.

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