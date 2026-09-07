CAN 2027 : le Bénin débutera au Burkina Faso le 25 septembre

Le Bénin lancera sa campagne des éliminatoires de la CAN 2027 le vendredi 25 septembre face au Burkina Faso, avec un coup d’envoi fixé à 19h GMT, soit 20h à Cotonou. Les Guépards enchaîneront quatre jours plus tard contre la Mauritanie, le mardi 29 septembre à 19h GMT.

Le calendrier des deux premières journées place le Bénin dans le groupe F avec le Burkina Faso, la Mauritanie et la République centrafricaine. Le premier déplacement conduira les Guépards à Ouagadougou, avant leur deuxième rendez-vous face aux Mourabitounes.

Les éliminatoires réunissent 48 sélections réparties en 12 groupes de quatre. Dans les groupes qui ne comprennent pas l’un des trois pays hôtes, les deux premières équipes se qualifient pour la phase finale. Le groupe F est concerné par cette règle, puisque le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie évoluent dans d’autres poules.

Après les deux premières journées, la campagne reprendra pendant la fenêtre internationale du 9 au 17 novembre 2026. Les cinquième et sixième journées sont programmées du 22 au 30 mars 2027.

La CAN 2027 se disputera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027. Le tournoi marquera le retour de la compétition en Afrique de l’Est pour la première fois depuis l’édition organisée en Éthiopie en 1976.