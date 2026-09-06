Mondial U20 féminin 2026 : Romaine Gandonou arrache le nul face au Mexique

Le Bénin a signé une entrée historique au Mondial U20 féminin 2026 en arrachant un nul 2-2 face au Mexique, samedi 5 septembre en Pologne. Menées de deux buts, les Amazones ont renversé le scénario grâce à un doublé de Romaine Gandonou, décisive pour le tout premier point béninois dans une phase finale de Coupe du monde féminine U20.

Le Mexique a pris l’avantage à la 21e minute par Alice Soto avant de creuser l’écart au retour des vestiaires grâce à Montserrat Saldívar à la 51e. Le Bénin a immédiatement réagi : Gandonou a réduit le score sur penalty à la 56e minute, puis a égalisé à la 87e pour offrir aux Amazones un résultat aussi spectaculaire que symbolique.

La FIFA a mis en avant la performance de la jeune attaquante béninoise après la rencontre, soulignant qu’elle avait offert un point à son pays pour ses débuts dans la compétition. Le nul intervient face à une sélection mexicaine qui dispute sa onzième Coupe du monde U20 féminine, là où le Bénin découvre pour la première fois ce niveau.

Cette remontée confirme le rôle central de Romaine Gandonou dans le parcours des Amazones. Déjà déterminante pendant les éliminatoires africaines, l’attaquante a répondu présente dès la première journée mondiale et place immédiatement son nom parmi les joueuses à suivre de cette édition 2026.

Un premier point avant l’Argentine

Avec ce nul, le Bénin prend un point dans le groupe A. La Pologne a, de son côté, battu l’Argentine 3-0 lors de l’autre rencontre de la poule et occupe la première place après la première journée.

Les Amazones retrouveront l’Argentine mardi 8 septembre à l’Arena Katowice. Ce deuxième rendez-vous pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe, avant un dernier match de groupe contre la Pologne le 11 septembre.

Pour le Bénin, l’enjeu sera désormais de transformer l’élan créé face au Mexique en points supplémentaires. La capacité affichée à revenir de 0-2 constitue déjà un signal fort pour une sélection qui faisait ses premiers pas sur la scène mondiale.