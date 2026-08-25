FBF : Marcellin Bocovè dévoile ses premiers chantiers après son élection

Élu mardi 25 août 2026 à la tête de la Fédération béninoise de football, Marcellin Bocovè veut rapidement relancer les compétitions nationales, structurer les centres de formation des jeunes et réorganiser l’administration fédérale. Le successeur de Mathurin de Chacus place également la détection précoce des talents au cœur de sa stratégie pour améliorer, à terme, les performances des Guépards et des Amazones.

Marcellin Bocovè a déjà identifié les premières priorités de son mandat à la tête de la Fédération béninoise de football (FBF). Quelques heures après son élection, le nouveau président a insisté sur la nécessité d’agir rapidement sur les compétitions nationales, la formation des jeunes et le fonctionnement de l’administration fédérale.

Seul candidat en lice à la tête de la liste de consensus « Ensemble, visons plus haut », il a obtenu 76 voix favorables sur 79 votants, contre une voix défavorable et deux abstentions. Il succède à Mathurin de Chacus, qui dirigeait la Fédération depuis 2018 et achevait son deuxième mandat.

Après le scrutin, Marcellin Bocovè a d’abord exprimé un sentiment de « responsabilité » et de « reconnaissance » envers les acteurs du football béninois. Il a notamment rendu hommage au travail accompli par son prédécesseur au cours des huit dernières années et salué l’accompagnement de l’État, en particulier dans le développement des infrastructures, l’augmentation des subventions et le soutien apporté aux différentes sélections nationales.

Le nouveau président souligne également la dimension consensuelle du Comité exécutif élu. La liste unique est issue du rapprochement des deux camps qui avaient initialement présenté des candidatures distinctes avant de fusionner leurs équipes. Pour Marcellin Bocovè, cette configuration rassemble désormais plusieurs sensibilités qui ont marqué le football béninois au cours des dernières années.

Compétitions, centres de formation et administration fédérale

La première urgence concerne la reprise des compétitions nationales. Alors que le football béninois se trouve en période d’intersaison, le nouveau Comité exécutif veut respecter le calendrier établi par la Fédération et assurer le démarrage des différents championnats.

Le deuxième chantier concerne la formation. Marcellin Bocovè évoque trois centres dédiés aux jeunes qui doivent désormais être pleinement opérationnalisés. Son objectif est de mieux organiser le parcours des joueurs accueillis dans ces structures, depuis leur détection jusqu’à leur progression vers le haut niveau.

Pour le nouveau président de la FBF, l’amélioration des performances internationales passe par un changement d’approche dans la formation des jeunes. Il veut « renverser la pyramide », en élargissant d’abord la base des pratiquants et en détectant les talents suffisamment tôt pour leur assurer un encadrement structuré.

L’ambition est de pouvoir disposer, à l’âge de 17 ou 18 ans, de joueurs suffisamment formés pour évoluer au plus haut niveau. Cette stratégie doit progressivement alimenter les différentes sélections nationales et augmenter le nombre de joueurs capables de s’imposer dans les compétitions internationales.

Le troisième chantier prioritaire concerne l’administration de la Fédération. Marcellin Bocovè reconnaît que son fonctionnement a connu des difficultés ces dernières années et annonce une réforme destinée à la rendre plus opérationnelle. Il évoque notamment la définition de missions précises et la mise en place de plans de travail permettant de mieux suivre l’activité des différents services.

Ces orientations rejoignent plusieurs engagements défendus par la liste « Ensemble, visons plus haut » pendant le processus électoral : amélioration des compétitions, soutien aux clubs, développement du football féminin, formation des jeunes et poursuite de la professionnalisation du football béninois.

Au-delà des réformes structurelles, les attentes restent importantes autour des équipes nationales. Le nouveau président reconnaît que les supporters veulent avant tout voir les Guépards et les Amazones obtenir davantage de résultats et se rapprocher des podiums continentaux et internationaux.

Marcellin Bocovè estime néanmoins que les résultats durables nécessiteront du temps, particulièrement dans le domaine de la formation. Dans l’immédiat, son équipe entend également identifier les réformes susceptibles d’améliorer rapidement les performances des différentes sélections.

Élu pour la mandature 2026-2030, Marcellin Bocovè dirige un Comité exécutif de 21 membres, avec Sylvain Lawson comme premier vice-président et sept autres vice-présidents issus des différentes composantes ayant participé au processus électoral.