Championnats du monde de gymnastique aérobic 2026 : première historique pour le Bénin

Le Bénin doit quitter Cotonou ce lundi 7 septembre pour participer aux Championnats du monde de gymnastique aérobic 2026, organisés du 11 au 13 septembre à Pampelune, en Espagne. Il s’agira de la première participation de l’équipe nationale senior béninoise à ce rendez-vous mondial.

La Fédération béninoise de gymnastique (Fébégym) a annoncé le déplacement dans un communiqué relayé par le quotidien de service public La Nation. La délégation béninoise est attendue en Espagne quatre jours avant l’ouverture de la compétition, une échéance que la fédération présente comme une nouvelle étape dans le développement de la discipline au Bénin.

World Gymnastics confirme que la 19e édition des Championnats du monde de gymnastique aérobic se déroulera à la Navarra Arena de Pampelune du vendredi 11 au dimanche 13 septembre. L’instance internationale a actualisé le 4 septembre les inscriptions nominatives et le programme de compétition de l’événement.

Dans son communiqué, le président de la Fébégym, Léonide Isidore Gbaguidi, a salué le travail des athlètes, des entraîneurs, des familles et des responsables techniques engagés dans la préparation. La fédération inscrit cette première participation senior dans une stratégie de présence plus régulière du Bénin sur les compétitions internationales de gymnastique.

Le pays avait déjà pris part à plusieurs rendez-vous mondiaux dans d’autres disciplines, notamment aux Championnats du monde de parkour à Hiroshima en 2018 puis à Kitakyushu en 2024. En gymnastique aérobic, des athlètes béninois avaient également participé à la Plovdiv Cup Aerobics Open en Bulgarie en octobre 2025.

Les Championnats du monde de Pampelune débuteront le 11 septembre à la Navarra Arena, enceinte retenue par World Gymnastics pour cette 19e édition. La compétition senior intervient quelques jours après les Mondiaux juniors et les compétitions mondiales de jeunes, également organisés dans la capitale navarraise du 4 au 6 septembre.