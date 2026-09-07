CAF Champions League : AS Sobemap accroche Rangers au Nigeria (1-1)

AS Sobemap a ramené un précieux match nul 1-1 du Nigeria dimanche 6 septembre 2026, face aux Rangers International à Abeokuta, lors du match aller du premier tour préliminaire de la CAF Champions League 2026-2027.

Les champions du Nigeria ont ouvert le score en première période par Chidozie Iwundu, avant que le club béninois ne rétablisse l’égalité au retour des vestiaires. Plusieurs comptes rendus concordent sur une ouverture du score avant la pause puis une égalisation de Sobemap dès l’entame de la seconde période.

Le résultat laisse la qualification totalement ouverte avant la manche retour, que Sobemap doit disputer au stade de Kégué à Lomé, au Togo. Le club béninois aborde ce rendez-vous sans retard au score cumulé après avoir résisté à Rangers sur le terrain d’Abeokuta.

Pour le représentant béninois, cette performance à l’extérieur constitue une réponse solide au défi posé par Rangers, champion du Nigeria. Le club d’Enugu espérait prendre une avance à domicile avant la seconde manche, mais n’a pas réussi à reprendre l’avantage après l’égalisation.

Une qualification à jouer à Lomé

Le premier tour préliminaire de la CAF Champions League se dispute en aller-retour. Avec un score cumulé de 1-1 après la première manche, aucune des deux équipes n’a encore pris l’ascendant dans la course au tour suivant.

Le vainqueur de la double confrontation Rangers-AS Sobemap doit ensuite affronter au deuxième tour préliminaire le qualifié du duel entre ASN Nigelec du Niger et le MC Alger. Leur première manche s’est terminée sur un score nul et vierge.

AS Sobemap, sacré champion du Bénin en juin 2026 pour la première fois de son histoire, tentera désormais de convertir ce nul obtenu au Nigeria en qualification pour la suite de la compétition continentale.