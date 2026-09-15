Cairo 2026 : l’Université de Parakou battue 70-66 en basket et 3-1 en volley

L’Université de Parakou a enregistré deux revers dans les derniers résultats des Jeux africains universitaires Cairo 2026. L’équipe féminine de basketball s’est inclinée 70-66 face à Misr International University, tandis que la formation masculine de volleyball a été battue 3 sets à 1 par Ain Shams University.

En basketball féminin, les Béninoises ont cédé de quatre points au terme de leur rencontre contre Misr International. Le score de 70-66 a été rendu public lundi 14 septembre parmi les résultats de la compétition universitaire organisée dans la capitale égyptienne.

Le même jour, les résultats du tournoi masculin de volleyball ont fait état d’une défaite de Parakou contre Ain Shams. L’université égyptienne s’est imposée 3-1 face à la délégation béninoise.

La participation de Parakou avait aussi été marquée par un succès en basketball masculin. Le 11 septembre, l’équipe béninoise avait dominé la formation Higher Education 87-53, l’un des résultats enregistrés lors de la première partie du tournoi.

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La 12e édition des Jeux africains universitaires se déroule au Caire du 8 au 16 septembre 2026.