Amazones U20 : Ouzérou ouvre la porte à un départ après le Mondial

L’avenir d’ Abdoulaye Ouzérou à la tête des Amazones U20 reste incertain après la première participation du Bénin à une Coupe du monde féminine de la catégorie. De retour de Pologne, le sélectionneur a expliqué qu’il devait d’abord échanger avec son administration avant de confirmer s’il poursuivra avec l’équipe.

Dans un entretien diffusé sur Bénin TV et repris mercredi par Matin Libre, le technicien a reconnu qu’il était « difficile » de dire s’il continuerait l’aventure. Il affirme avoir une idée de la suite qu’il souhaite donner à son parcours, tout en estimant que « la porte est ouverte » à un changement après discussion avec son administration.

Ouzérou veut surtout prolonger la progression de cette génération vers la sélection A. Il fixe comme objectifs une qualification du Bénin à la Coupe d’Afrique des nations féminine, puis, à plus long terme, une première présence à la Coupe du monde senior.

Les Amazones U20 ont quitté le Mondial au premier tour. Pour leur dernier match du groupe A, elles se sont inclinées 4-1 face à la Pologne le 11 septembre à Bielsko-Biała, avec un but de Romaine Gandonou à la 87e minute, selon la FIFA.

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La délégation béninoise est rentrée au pays dimanche 13 septembre, deux jours après cette dernière rencontre de la phase de groupes.