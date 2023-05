UFOA B U20 (F)/Bénin : Abdoulaye Ouzérou lance déjà la demi-finale contre le Nigéria

-Publicité-

Alors que les Amazones affronteront très probablement le Nigéria en cas de qualification pour les demi-finales de la Coupe UFOA B U20, le sélectionneur du Bénin, Abdoulaye Ouzérou a indiqué que ses poulains savent battre les grandes équipes.

Ecrasé par le Ghana (0-3) en ouverture, le Bénin s’est bien repris avec une victoire précieuse face à la Côte d’ivoire (5-2) pour sa deuxième sortie à la Coupe UFOA B U20 (F) qui se déroule à Kumasi. Un succès qui permet aux Amazones de revenir à la deuxième place dans le groupe A, à égalité de point avec les Black Princess. Et de nourrir l’espoir de se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Désormais, il faudra attendre le résultat du match qui va opposer la Côte d’Ivoire au Ghana le 28 mai prochain.

Un nul ou une victoire ghanéenne arrangerait les Béninoises qui valideraient alors leur ticket pour le dernier carré. Les Amazones qui finiraient deuxièmes au classement affronteraient très probablement le Nigéria, bien parti pour passer au second tour dans la poule A. Un adversaire d’un tout autre calibre que ne sous-estime d’ailleurs pas le coach Abdoulaye Ouzérou.

« À ce stade, il faut reconnaître notre place. Nous reconnaissons notre place. En cas de qualification, si nous devons affronter le Nigéria, nous serons humbles et férons de notre mieux, comme nous l’avons fait contre le Ghana, et cela a pendentif fonctionné 40 minutes« , a déclaré le sélectionneur des Amazones.

« On l’a aussi fait face au Maroc il y a 18 mois où on a fait 2-2, donc je pense qu’on est toujours capable de faire quelque chose tactiquement. On sait tous que techniquement et physiquement le Nigéria est supérieur, mais tactiquement, il y a toujours quelque qu’on peut faire », a ajouté Abdoulaye Ouzérou.

