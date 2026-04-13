CAN 2027: l’Ouganda supprime les visas pour attirer supporters et touristes

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, Ouganda mise sur l’ouverture en annonçant la gratuité des visas pour les visiteurs étrangers, avec l’ambition d’attirer massivement supporters et touristes.

C’est un signal fort envoyé au continent. En vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, l’Ouganda a décidé de lever les frais de visa pour l’ensemble des visiteurs internationaux. Une mesure qui s’inscrit dans une stratégie globale visant à faciliter l’accès au territoire et à garantir une affluence record lors de la compétition. En plaçant l’accessibilité au cœur de son dispositif, le pays d’Afrique de l’Est entend créer un environnement favorable à l’accueil des supporters venus de tout le continent et au-delà. Une initiative qui dépasse le simple cadre sportif, en s’inscrivant également dans une dynamique de relance et de promotion du tourisme.

Car derrière cette décision, l’enjeu est aussi économique. En attirant un large public, l’Ouganda espère générer des retombées significatives pour ses infrastructures, ses services et l’ensemble de son tissu économique. La CAN 2027 représente ainsi une opportunité unique pour le pays de mettre en lumière ses atouts, ses parcs naturels et sa richesse culturelle, tout en consolidant son image sur la scène africaine.