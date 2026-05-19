CAN 2027 (Q): du lourd pour la Côte d’Ivoire, le Bénin pas épargné, le tirage au sort complet

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a réservé des fortunes diverses aux sélections africaines. Si le Sénégal, le Maroc ou encore l’Algérie semblent avoir été relativement épargnés, le Bénin devra batailler dans un groupe F composé du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. De son côté, la Côte d’Ivoire se retrouve dans l’une des poules les plus relevées de ces qualifications avec le Ghana et la Gambie.

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a livré ses premiers enseignements ce mardi au Caire. Si plusieurs cadors du continent ont hérité de groupes abordables sur le papier, la Côte d’Ivoire devra, elle, se préparer à une campagne particulièrement délicate. Les Éléphants ont été placés dans le groupe C aux côtés du Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Une poule très relevée qui promet des affiches explosives dès les premières journées. Le duel entre Ivoiriens et Ghanéens s’annonce déjà comme l’un des grands chocs de ces qualifications.

À l’inverse, le Maroc, champion d’Afrique en titre, semble avoir été relativement épargné avec le Gabon, le Niger et le Lesotho dans le groupe A. Même constat pour le Sénégal, logé dans une poule accessible avec le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie. L’Algérie devra toutefois rester vigilante face à la Zambie et au Togo dans un groupe I plus piégeux qu’il n’y paraît. Le Nigeria croisera notamment la Tanzanie, coorganisatrice du tournoi, tandis que le Cameroun devra négocier des déplacements délicats contre les Comores et la Namibie.

Cette édition 2027 s’annonce historique. Pour la première fois, la compétition sera organisée conjointement par trois pays : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Prévue du 19 juin au 17 juillet 2027, elle marquera également la dernière CAN disputée selon le format bisannuel avant le passage officiel à une périodicité de quatre ans.

Les douze groupes dévoilés

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap Vert, Rwanda, Libéria

Groupe L : Nigéria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau







