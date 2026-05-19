Kpomassè: les cultes Egoun‑goun et Zangbéto suspendus jusqu’en septembre pour favoriser les activités agricoles

Le maire de Kpamassè, Kénam Mensah, a pris un arrêté communal le 18 mai 2026 suspendant toutes les manifestations liées aux cultes Egoun‑goun, Abikou, Zangbéto et assimilés jusqu’à la fin du mois de septembre.

Cette mesure vise, selon l’autorité locale, à préserver la pluie et à garantir le bon déroulement des activités agricoles en période de travaux champêtres.

L’arrêté précise que certaines pratiques cultuelles seraient susceptibles d’empêcher la tombée de la pluie, perturbant ainsi la saison agricole. L’article premier interdit donc toute manifestation susceptible de provoquer des « perturbations climatiques en période d’activités agricoles ».

L’article 2 va plus loin : il avertit que tout individu se présentant comme “spécialiste de pluie” et surpris en flagrant délit d’entrave à la tombée des pluies sera traduit devant les autorités compétentes.

La suspension, effective du 18 mai au 30 septembre 2026, illustre la volonté du conseil communal de concilier traditions et impératifs agricoles, dans une région où les croyances liées aux phénomènes influençant le climat restent profondément ancrées.