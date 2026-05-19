Bénin: un homme se jette dans un puits à Klouékanmè après une dispute conjugale

Un homme de 45 ans s’est jeté dans un puits à la suite d’une dispute conjugale, le 18 mai 2026, à Klouékanmè dans le département du Couffo.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, les circonstances exactes de l’incident n’ont pas été détaillées. Tout compte fait, le drame est survenu suite à une profonde mésentente entre la victime et sa partenaire.

Alertés, les services de secours et la Police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête est ouverte afin d’éclaircir les faits.

Un drame malheureux qui aurait pu être évité par un dialogue ouvert entre les deux partenaires.