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Dommages sur une conduite DN 400 de la SONEB: des perturbations dans la fourniture d’eau annoncées dans plusieurs localités

La Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) a annoncé, dans un communiqué rendu public le lundi 18 mai 2026, des perturbations sensibles dans la distribution d’eau potable dans plusieurs quartiers de Cotonou.

Edouard Djogbénou
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Dommages sur une conduite DN 400 de la SONEB: des perturbations dans la fourniture d’eau annoncées dans plusieurs localités
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Pour anticiper les désagréments liés à cette perturbation, les populations sont invitées à constituer des réserves, les dysfonctionnements pouvant aller « de la baisse de pression jusqu’au manque d’eau dans les robinets des abonnés ».

Les zones concernées sont notamment Sainte‑Cécile, Jéricho, Sikècodji, Dantokpa, Xwlacodji, Djidjè, Aïdjèdo, Ladji, Ahouansori‑Toweta, Gbédjromédé, Wloguèdè et Vossa, ainsi que leurs environs.

La Direction départementale Atlantique‑Littoral de la SONEB précise que ces perturbations résultent d’une casse importante sur une conduite DN 400, endommagée par l’entreprise chargée de la réhabilitation de la route Vèdoko‑Étoile Rouge.

La société assure que ses équipes techniques sont déjà mobilisées pour une réparation rapide et le rétablissement diligent du service. Elle présente ses excuses aux abonnés pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté et les remercie pour leur compréhension.

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