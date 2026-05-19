Galatasaray: Victor Osimhen reçu par Erdoğan après le sacre des Lions

Après le nouveau titre de champion décroché par Galatasaray SK, Victor Osimhen et la délégation du club stambouliote ont été reçus par le président turc Recep Tayyip Erdoğan au palais de Dolmabahçe. L’attaquant nigérian, auteur d’une saison décisive, a exprimé sa gratitude au chef de l’État lors de cette cérémonie célébrant le quatrième titre consécutif des Lions.

Galatasaray SK et son attaquant vedette, Victor Osimhen, ont été reçus lundi soir par le président turc Recep Tayyip Erdoğan, dans le cadre des célébrations du nouveau titre de champion remporté par le club stambouliote. La délégation du club, conduite par le président Dursun Özbek et l’entraîneur Okan Buruk, s’est rendue au palais présidentiel de Dolmabahçe afin de célébrer ce sacre avec le chef de l’État. Auteur d’une saison remarquable, Osimhen a largement contribué au quatrième titre consécutif des Lions. L’international nigérian a inscrit 15 buts et délivré cinq passes décisives en 22 rencontres, permettant à Galatasaray de sécuriser le championnat avant même la dernière journée.

Au cours de la cérémonie, l’ancien attaquant de SSC Napoli a tenu à remercier personnellement le président Erdoğan pour son accueil. « Merci beaucoup de nous recevoir. C’est toujours un honneur d’être ici », a déclaré Osimhen, avant d’ajouter avec le sourire : « Comme l’a dit notre président, il fallait absolument remporter le trophée pour avoir l’opportunité de vous rencontrer. » Revenu à Galatasaray l’été dernier dans le cadre d’un transfert définitif après un prêt concluant, le buteur nigérian est désormais lié au club jusqu’en juin 2029.







