Brésil: Ancelotti dévoile sa liste pour le Mondial 2026

Pour sa première Coupe du monde à la tête de la Seleção, Carlo Ancelotti a misé sur un groupe mêlant expérience et jeunesse. Emmené par Vinícius Júnior, Raphinha et Neymar, le Brésil ambitionne de reconquérir un titre mondial qui lui échappe depuis 2002.

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. Sous la direction du technicien italien, la Seleção abordera une nouvelle fois la compétition avec le statut de favorite. Pour Ancelotti, il s’agira d’une première expérience sur un banc en Coupe du monde, avec la lourde mission de ramener le Brésil au sommet du football mondial, un exploit que la nation auriverde n’a plus accompli depuis son cinquième sacre en 2002, lors du Mondial organisé en Corée du Sud et au Japon.

Portée par des cadres comme Vinícius Júnior, Raphinha et Bruno Guimarães, la sélection brésilienne nourrit de grandes ambitions malgré les interrogations persistantes autour de l’état physique de Neymar. L’objectif est clair : décrocher une sixième étoile historique.

La liste du Brésil pour le Mondial 2026

Gardiens

Alisson Becker (Liverpool FC)

Ederson (Fenerbahçe SK)

Weverton (Grêmio FBPA)

Défenseurs

Alex Sandro (CR Flamengo)

Bremer (Juventus FC)

Danilo (CR Flamengo)

Douglas Santos (FC Zenit Saint Petersburg)

Gabriel Magalhães (Arsenal FC)

Roger Ibañez (Al-Ahli Saudi FC)

Léo Pereira (CR Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain FC)

Wesley França (AS Roma)

Milieux

Bruno Guimarães (Newcastle United FC)

Casemiro (Manchester United FC)

Danilo Barbosa (Botafogo FR)

Fabinho (Al-Ittihad Club)

Lucas Paquetá (CR Flamengo)

Attaquants

Endrick (Olympique Lyonnais)

Gabriel Martinelli (Arsenal FC)

Igor Thiago (Brentford FC)

Luiz Henrique (FC Zenit Saint Petersburg)

Matheus Cunha (Manchester United FC)

Neymar (Santos FC)

Raphinha (FC Barcelona)

Rayan (AFC Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid CF)







