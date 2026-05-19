Bénin: des tricycles chargés des noix de palme d’origine douteuse saisis par la Police à Dogbo

Une opération conjointe menée par la Police républicaine à Dogbo a permis la saisie de huit tricycles transportant des cargaisons de noix de palme d’origine suspecte.

Selon les informations rapportées par Libre Express, ces produits seraient liés à des vols commis dans des palmeraies situées à Koudo.

Les conducteurs et autres personnes interpellées dans le cadre de cette opération ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier les éventuelles complicités.

Cette saisie marque la détermination des éléments de la sécurité publique d’œuvrer pour la sécurité des biens des populations. Les personnes interpellées seront présentées au Procureur pour la suite de la procédure.