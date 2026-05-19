Brésil: Neymar exulte après sa convocation pour le Mondial 2026

Absent de la Seleção depuis octobre 2023, Neymar effectuera son grand retour pour la Coupe du Monde 2026. Convoqué par Carlo Ancelotti, l’attaquant brésilien a célébré l’annonce avec une vive émotion lors d’un live sur les réseaux sociaux, tandis que le sélectionneur rappelle que chaque joueur devra gagner sa place sans statut privilégié.

Absent de la sélection brésilienne depuis près de trois ans, Neymar fera bien partie de l’aventure de la Coupe du Monde 2026. Retenu par Carlo Ancelotti dans la liste définitive des 26 joueurs, l’attaquant auriverde n’a pas caché son émotion au moment de l’annonce. C’est en direct sur YouTube, aux côtés de son ami et influenceur Cris Guedes, que l’ancien joueur du FC Barcelona et du Paris Saint-Germain a appris officiellement sa présence dans le groupe brésilien. Submergé par l’émotion, Neymar a laissé exploser sa joie avant d’étreindre son proche dans une scène rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Cette convocation marque un retour très attendu pour le meneur offensif brésilien, qui n’avait plus porté le maillot de la Seleção depuis octobre 2023. Ces dernières semaines, le joueur avait multiplié les déclarations affichant son ambition de participer à une nouvelle Coupe du monde. Malgré l’aura de son numéro 10, Ancelotti a toutefois tenu à calmer les débats autour de son statut. Le technicien italien a rappelé que chaque joueur devra gagner sa place sur le terrain, sans traitement de faveur. « Il jouera s’il mérite de jouer. Je ne veux pas de stars », a prévenu le technicien italien, déterminé à installer une concurrence totale au sein de son groupe avant le Mondial.







