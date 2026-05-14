CAN U17 2026: les favoris déjà au rendez-vous

La 16e édition de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans a officiellement débuté mercredi au Maroc avec une première journée marquée par des résultats contrastés. Si le pays hôte a été accroché d’entrée, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda ont frappé un grand coup dans le groupe B.

Le rideau s’est levé sur la CAN U17 2026 avec quatre rencontres disputées mercredi à travers le royaume marocain. Une entrée en matière déjà riche en enseignements pour les différentes sélections engagées dans la compétition continentale. Dans le groupe A, le Maroc n’a pas réussi à lancer parfaitement son tournoi devant son public. Opposés à la Tunisie, les Lionceaux de l’Atlas ont dû se contenter d’un match nul (1-1) au terme d’une rencontre disputée et intense. L’autre affiche de la poule entre l’Égypte et l’Éthiopie s’est également terminée sans vainqueur. Les deux sélections se sont neutralisées sur un score vierge (0-0), laissant le groupe totalement ouvert après cette première journée.

Dans le groupe B, la Côte d’Ivoire a parfaitement lancé sa campagne en dominant le Cameroun (2-0). Solides et efficaces, les jeunes Éléphants ont affiché leurs ambitions dès leur entrée en lice. Même démonstration de force pour l’Ouganda, auteur d’un succès éclatant contre la République démocratique du Congo (3-0). Grâce à cette victoire convaincante, les Ougandais prennent déjà une option intéressante dans la course à la qualification. Cette première journée confirme déjà l’intensité et l’équilibre attendus dans cette CAN U17, vitrine des futurs talents du football africain.

Les résultats de la 1ère journée:

Groupe A

Égypte 0-0 Éthiopie

Maroc 1-1 Tunisie

Groupe B

Ouganda 3-0 RDC

Côte d’Ivoire 2-0 Cameroun



