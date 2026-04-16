World Athletics refuse le changement de nationalité de Favour Ofili

La sprinteuse nigériane Favour Ofili ne pourra pas représenter la Turquie : World Athletics a rejeté sa demande, invoquant le respect des règles encadrant les transferts d’allégeance sportive.

World Athletics a rejeté la demande de changement de nationalité sportive de la sprinteuse nigériane Favour Ofili, qui souhaitait désormais représenter la Turquie. Un revers important pour l’athlète, qui ambitionnait de défendre les couleurs turques lors des Jeux olympiques de 2028. Dans un document publié jeudi, le comité d’examen des nationalités de World Athletics a indiqué que la requête déposée par la Fédération turque d’athlétisme ne remplissait pas les critères nécessaires, après analyse des éléments entourant ce dossier.

L’instance internationale a notamment estimé qu’un tel transfert irait à l’encontre des principes fondamentaux encadrant les changements d’allégeance dans l’athlétisme mondial. « La demande de la TAF pour Favour Ofili visant à transférer son allégeance de NGR à TUR n’est pas approuvée », précise la décision officielle. Le panel chargé d’examiner le dossier était composé de Donna Raynor, Cydonie Motherskill et Susanne van Waert.



