CAN 2025: la Cour d’appel de Rabat confirme la détention des supporters sénégalais

La Cour d’appel de Rabat a validé les sanctions prononcées contre plusieurs supporters impliqués dans les débordements lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

L’épilogue judiciaire est tombé. La Cour d’appel de Rabat a confirmé les condamnations prononcées en première instance à l’encontre de plusieurs supporters impliqués dans les incidents survenus en marge de la finale de la CAN 2025. Au total, neuf personnes ont été condamnées à une peine d’un an de prison ferme. Six autres écopent de six mois d’incarcération, tandis que trois prévenus ont été sanctionnés de trois mois de détention. Les amendes infligées initialement ont également été maintenues, scellant définitivement le sort judiciaire de ce groupe.

Cette décision vient clore une procédure suivie de près, après des débordements ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre lors de cette affiche très attendue entre le Maroc et le Sénégal. Par ce verdict, la justice marocaine envoie un signal clair : aucune tolérance ne sera accordée face aux violences dans les stades ou à leurs abords. Elle valide par ailleurs la qualification des faits retenue lors du premier jugement. Parmi les condamnés, trois supporters ont d’ores et déjà retrouvé la liberté. Ayant purgé leur peine de trois mois, ils sont les premiers à sortir de détention dans cette affaire.