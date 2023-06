Coup dur pour Charlotte Dipanda: mauvaise nouvelle pour son époux, Fernand Lopez

- Publicité-

Le journaliste d’investigation, Romain Molina veut faire de très graves révélations sur Fernand Lopez, coach sportif et époux de la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda.

Dans un entretien accordé à Collin interview, le journaliste Romain Molina est revenu sur ce qui lui a causé plus d’ennuis dans sa carrière. Selon lui, il a reçu des menaces dont le plus grave est une menace de mort et d’attaque à mains armées.

Mieux il promet de très graves révélations sur Fernand Lopez, époux de la chanteuse Camerounaise Chalotte Dipanda. Cet ancien artiste martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA risque gros et pourrait faire la Une des tabloïds si Romain Molina dévoile une affaire louche.

« Un jour la vérité sortira, mais j’en ai fait plus que ça, là je m’attaque bientôt au MMA français, à Fernand Lopez, l’absence de courage et de dignité des gens en France dans le milieu du sport est ahurissante », a-t-il prévenu. Il poursuit que la plus grave menace qu’il a reçu est une menace de mort. A noter que le journaliste est un habitué des révélations très graves sur les abus sexµels et la corruption dans le monde du sport.

Des révélations qui pourraient perturber la quiétude de la chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda et le coach de combat, Fernand Lopez seulement quelques semaines après leur mariage.

