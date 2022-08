Coup de tonnerre: Kim Kardashian et Pete Davidson se séparent après 9 mois de relation

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chronique depuis quelques heures. Kim Kardashian et Pete Davidson ont mis un terme à leur relation après 9 mois d’union et auraient décidé de rester simplement amis. L’information a été confirmée par plusieurs médias américains dont le Magazine People.

Pete Davidson, 28 ans, et Kim Kardashian 41 ans, se sont rencontrés il y a environ 10 mois lors du tournage de l’émission «Saturday Night Live» en octobre 2021. La star de téléréalité qui était en plein processus de divorce avec le rappeur Kanye West a très vite flashé, et les deux n’ont pas tardé à afficher leur idylle.

Après donc 9 mois de relation amoureuse, la presse américaine nous apprend que les deux tourtereaux ont pris la décision de sonner la fin du glas. Comme motif de rupture, les deux amoureux depuis leur union ont des emplois du temps incompatibles en raison du grand fossé qui existe entre leur âge. «Ils voyagent tous les deux tout le temps et c’était dur», précise la source du magazine.

« Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où il se trouve à tout moment« , ajoute la source. « Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants« .

La source a également déclaré que Davidson et Kardashian avaient « beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre« , mais les longues distances et les horaires chargés ont fait des ravages et « ont rendu très difficile le maintien d’une relation », et donc ils ont décidé d’être simplement amis.

A en croire Pete Davidson, Kardashian qui dirige plusieurs entreprises et stars d’une émission de téléréalité, est « totalement épuisée par cette relation et d’autres choses qui se passent dans sa vie« . Le jeune humoriste Pete a passé une partie de l’été en Australie à travailler sur le film Wizards ! Quant à Kim, elle continue d’élever quatre enfants, North, Psalm, Chicago et Saint, avec son ex Kanye West.

Pour rappel, leur relation très médiatisée a commencé après que Kardashian ait demandé le divorce à Kanye West en février 2021. À l’époque, une source proche de la star a déclaré à PEOPLE que Davidson était « exactement ce dont Kim avait besoin après son divorce » et « quelqu’un pour la faire rire et juste s’amuser avec« , ajoutant que « la fin de son mariage a été une période très sombre pour elle et Pete a été le meilleur antidote« .