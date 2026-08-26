Cotonou: le préfet du Littoral échange avec les conducteurs de mini-bus « Tokpa-Tokpa » sur leurs conditions d’exercice

​Le préfet du département du Littoral, Gilbert Déou Malè, a accordé une audience le lundi 24 août 2026 à une délégation du Collectif des acteurs du transport en commun, communément désignés sous l’appellation « Tokpa-Tokpa ».

Publié le 26 août 2026 à 18:07 · Mis à jour le 26 août 2026

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la concertation entre l’autorité préfectorale et les professionnels du secteur des transports urbains à Cotonou.

​Au cours des échanges, les représentants des conducteurs et propriétaires de ces mini-bus ont présenté un état des lieux des difficultés logistiques, sécuritaires et réglementaires qui entravent l’exercice quotidien de leur activité.

​Face à ces contraintes, la délégation a sollicité le soutien et l’arbitrage du préfet du Littoral afin d’engager un dialogue constructif avec les services administratifs compétents et de trouver des solutions durables adaptées aux réalités du terrain.

​Engagement de l’autorité pour un dialogue interadministratif

​Prenant acte de l’ensemble des griefs formulés, le préfet Gilbert Déou Malè a félicité la démarche concertée et pacifique de la corporation. L’autorité préfectorale a réaffirmé sa disponibilité à servir d’intermédiaire et à faciliter les échanges entre les transporteurs et les différentes administrations impliquées dans la régulation et l’organisation du transport urbain dans la métropole.