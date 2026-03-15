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Cotonou: l’ancien siège du ministère de l’Agriculture rasé

L’ancien siège du Ministère de l’Agriculture du Bénin, situé dans la ville de Cotonou, a été entièrement démoli.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
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Cotonou: l’ancien siège du ministère de l’Agriculture rasé
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Un passage sur le terrain permet de constater que les travaux de démolition sont désormais achevés sur l’ensemble du bâtiment, dont les structures n’existent plus qu’en souvenirs.

Le site libéré par la démolition devrait être investi par de nouvelles constructions destinées à répondre aux besoins actuels de la capitale économique du pays.
Aucune annonce officielle n’a encore précisé la nature exacte des futurs aménagements, mais l’opération marque de manière symbolique la transformation du paysage urbain de Cotonou, où d’anciennes infrastructures laissent progressivement place à de nouveaux projets.

Les riverains présents sur les lieux ont constaté le niveau d’avancement des travaux et noté la disparition totale de l’ancien édifice, signe que le chantier entre désormais dans une nouvelle phase de préparation du terrain.

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