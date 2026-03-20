Côte d’Ivoire : une procédure judiciaire lancée contre Tidjane Thiam au PDCI pour vacance de poste

Un membre influent du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain a saisi la justice pour obtenir la reconnaissance de la vacance du fauteuil présidentiel. L’acte judiciaire a été déposé à une date choisie pour son symbole : le 9 avril, jour où le PDCI-RDA célébrera ses 80 ans, et vise la légalité de la présidence exercée par Tidjane Thiam, qui séjourne à l’étranger depuis environ un an.

Selon la journaliste Bineta Diagne, l’initiative émane de Charles Abié Tchétché, élu au Bureau politique du parti. S’appuyant sur l’article 40 des statuts, il demande au tribunal de constater que M. Thiam se trouve dans l’impossibilité matérielle d’assumer les missions du président — notamment la convocation et la présidence des réunions statutaires.

Le plaignant met en avant les conséquences politiques de cette situation : des départs au sein des rangs du parti et une instabilité dans la prise de décisions, parfois adoptées puis rapidement annulées. Depuis Gagnoa (centre‑ouest), un responsable local considère que l’absence prolongée du dirigeant empêche toute direction effective du PDCI.

Ce recours intervient dans un contexte déjà houleux : l’an dernier, après la radiation de Tidjane Thiam des listes électorales, d’autres procédures avaient tenté de contester la validité de sa présidence. À l’époque, Thiam avait démissionné avant d’être reconduit à la tête du parti lors d’un congrès extraordinaire organisé en urgence.

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Des cadres misent sur un rejet de la plainte