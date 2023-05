Côte d’Ivoire: un jeune de 25 ans publie les s3xt@pes de sa fiancée

Un jeune homme de 25 ans, ivoirien de nationalité, a publié une série de vidéos de ses ébats avec sa fiancée sur les réseaux sociaux.

Une dizaine de vidéos et photos d’une jeune fille d’environ 20 ans fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Il s’agit de ses moments d’intimité avec son fiancé publié par ce dernier pour prétendument se venger d’elle.

Le jeune homme auteur de la publication s’appelle K.K. J et serait au bord de la dépression à cause des difficultés qu’il rencontrerait avec sa dulcinée. Alors qu’il avait pris le soin de cacher son propre visage, le jeune homme a dévoilé le visage et le corps entier de sa copine.

Les images font le chou gras des réseaux sociaux et indignent le internautes qui fustigent la diffusion de ce acte odieux. D’autres sources renseignent que le jeune homme est au bord de la dépression en raison des difficultés financières qu’il rencontre alors que sa fiancée de 20 ans aurait trouvé un emploi récemment.

Aux dernières nouvelles, JKK a été arrêté pour justifier la diffusion de ces vidéos scandaleuses sur internet.

