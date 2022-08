Côte d’Ivoire: un concours de beauté « Miss Vierge » enflamme la toile

En Côte d’Ivoire, un concours de beauté dénommé Miss Vierge organisé par le diocèse de Yopougon suscite des polémiques depuis le lundi 22 août 2022.

Les ivoiriens expriment depuis lundi dernier leur mécontentement contre l’organisation d’un concours Miss Vierge dont la 8ème édition a eu lieu lors des Journées Diocésaines des Jeunes les 19, 20,21 Aout 2022 au sein du diocèse de Yopougon.

Cette cérémonie qui a rassemblé 50 paroisses participantes avec plus de 1000 jeunes invités et dont les gagnantes viennent des paroisses des églises Sainte-Marie Madeleine et Saint-Thomas vient en appui à l’Etat ivoirien dans sa lutte contre les grossesses en milieu scolaire selon les organisateurs.

« Face au taux croissant des grossesses en milieu scolaire, surtout au niveau de la tranche vulnérable (13 ans-22 ans), le diocèse a réfléchi à une méthode de sensibilisation et d’encadrement afin d’accompagner l’Etat dans sa tentative de juguler ce fléau », a expliqué Boni Serge, Secrétaire Général de Pastorale Diocésaine des Jeunes du Diocèse de Yopougon.

Mais l’initiative a été remise en cause sur les réseaux sociaux. « Le test de virginité est une violence faite aux filles. Miss vierge est aussi une violence faite aux filles. On va donner une prime à la virginité à une personne humaine féconde que quelques petits jours dans le mois, et ceux qui sont féconds tous les jours du mois, y a-t’il pas de mister puceau pour eux ? », a dénoncé une journaliste.

Et à un internaute de déplorer: « la virginité d’une fille est sécrète. C’est seulement elles et leurs futurs maris qui doivent la connaitre. Vous exposez les jeunes filles comme ça… ».