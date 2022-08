Côte d’Ivoire : Tina Glamour et Lolo Beauté enterrent leur hache de guerre

Lolo Beauté, la sœur du Général Makosso et Tina Glamour fument désormais le calumet de paix. Elles se sont réconciliées sur l’émission « Allô Caviar », de ce vendredi 05 août 2022.

Plus de guéguerre désormais entre la mère du feu DJ Arafat, Tina Glamour, de son vrai nom Valentine Logbo et Louise Makosso, connue plus sous le pseudonyme de Lolo Beauté. En effet, au cours de l’émission « Allô Caviar », animée par la conseillère matrimoniale, Coach Hamond Chic et diffusée sur la chaine de télévision Life TV, dans la soirée du vendredi 05 août 2022, la sœur cadette du pasteur, le Général Camille Makosso et Lady Glam’s ont réglé le malentendu qui existait entre elles.

Lolo beauté, les genoux à terre, s’est excusée pour tous les torts et désagréments causés à la Spendja. « Comme tu es une maman, je me mets à genoux pour te demander pardon » a déclaré Lolo Beauté.

Pour rappel, au cours de cette même émission, la Djadja a aussi fait son mea culpa à sa bru Carmen Sama, après l’avoir trainé dans la boue.

« La dernière fois, j’avais pris un produit à 18 h qui a donné des effets secondaires. Ce n’était pas prémédité (…) Toutes mes excuses à ma fille Carmen. Je suis allée trop loin dans mes propos. Je demande pardon à Carmen et à sa famille. Carmen est belle. Elle sait préparer. Ma petite fille Rafna me manque. Reviens Carmen. Tout ce qui me reste, ce sont mes petits-enfants. Carmen Sama cuisine bien. Elle se moque beaucoup. Elle adore la couleur verte. Je ne suis pas très contente d’elle parce qu’elle a coupé ses longs cheveux. Elle me manque. Je n’ai pas vraiment eu de problèmes avec elle en tant que tel. Il faut que les gens arrêtent de s’ingérer dans nos problèmes de famille », a-t-elle laissé entendre.