Côte d’Ivoire: Tiesco le Sultan annonce une plainte contre Bravador

Alors qu’il a décidé de demander pardon à toutes les personnes qu’il pense avoir offensé, le chanteur Tiesco le Sultan veut poursuivre l’influenceur Bravador en justice.

Contrairement à Molare et Emmanuelle Kéita à qui il a demandé des excuses publiques, Tiesco le Sultan a une dent contre l’influenceur Bravador. Avec lui, il n’y a pas question de s’excuser mais il attend plutôt des excuses de sa part.

« Frère je ne sais pas d’où te vient cette haine contre moi mais si je t’ai fait quelque chose de mal dans le passé je te demande pardon, je ne veux plus de problème » a-t-il écrit mercredi dernier sur Facebook. « Bravador, Voilà un jeune à qui je n’ai jamais rien fait de mal mais qui s’est toujours acharné sur moi, à salir mon image d’artiste et que j’ai toujours pardonné, avant il le faisait avec des montages vidéo humoristique à la Eunice mais depuis un moment il outrepasse les limites et fait du aide-moi à détester et salir mon image avec des vidéos de haine et diffamation dans cette affaire de DJ Congélateur Original », a dénoncé Tiesco Le Sultan

A l’en croire, Bravador s’en prend à sa carrière sachant que son dernier opus « y’a Dieu dedans » est dans le top 10 afro actuellement. « J’attends tes excuses et je suis disposé à te pardonner de bon cœur pour un avenir meilleur’’, a-t-il demandé.

Mais Tiesco insiste qu’à son arrivée en Côte d’Ivoire, il portera plainte contre Bravador. « Sinon à mon arrivée Abidjan, je serais dans l’obligation de te poursuivre en justice pour que cela s’arrête. On n’est pas obligé de s’aimer mais on doit se respecter quelques soient nos désaccords. Que Dieu te bénisse et facilite notre futur », a-t-il précisé.

