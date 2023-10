Côte d’Ivoire: tentative de suicide de Jada Dia après la polémique « veuve Bédié »

- Publicité-

Au milieu de la polémique autour de la veuve Bédié qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, la tiktokeuse Jada Dia a failli se suicider selon les révélations d’un de ses proches sur Life TV.

Suite au scandale sans précédent suscité par la mort d’Henri Konan Bédié, la 2e dauphine de Miss Daoukro 2020 a failli mettre fin à ses jours. Plongée dans un silence assourdissant depuis des mois, l’un de ses proches a expliqué pourquoi la tiktokeuse était absente des réseaux sociaux.

Selon lui, la jeune femme n’a pas pu supporter la polémique et a sombré dans un état de dépression. « C’est allé plus loin. Elle s’est sentie mal et elle est même allée à l’hôpital. Elle a failli se suicider en prenant des cachets. C’est devenu donc une situation critique. Elle n’était pas habituée à ce genre de choses et cela lui était effrayant. On ne savait pas ce qui allait lui arriver. Est-ce que la police allait venir la chercher ?’’, a-t-il expliqué.

Jada Dia s’attire la foudre des ivoiriens

Pour rappel, après l’annonce de la mort de l’ancien président de la République Henri Konan Bédié, plusieurs personnalités ivoiriennes dont Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara se sont rendues auprès de la veuve Henriette Konan Bédié. Les photos de cette visite à l’ex-Première dame ivoirienne ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

L’étincelle qui a fait déborder le vase s’est produite lorsque l’ancienne 2e dauphine de Miss Daoukro 2020 et influenceuse Jada Dia a utilisé l’une des photos de Henriette Konan Bédié. « Quand maman Bédié aura fini son deuil, on lui apportera une gamme blanchissante avec le savon 4 en 1’’, avait-elle écrit en légende. Très rapidement, cette initiative a été jugée comme une moquerie scandaleuse envers l’ex-première dame.

Par la suite, la tiktokeuse a clarifié que son intention n’était pas de ridiculiser l’ancienne Première dame. « Je demande pardon à tout le monde. Mon post a été très mal compris. Je voulais simplement dire que nous avons des opportunités avec les autorités. Le moment que j’ai choisi était inapproprié de ma part, mais je n’avais pas de mauvaises intentions, donc je n’ai pas mesuré l’ampleur de la situation. Encore une fois, c’était une erreur de ma part. Je n’ai jamais eu l’intention de manquer de respect, sinon je n’aurais pas fait ce post. Encore une fois, je m’excuse et je demande pardon à maman Bédié’’, a-t-elle précisé.

Mais c’était déjà trop tard, Jada Dia était déjà la cible de toutes sortes de lynchages sur les réseaux sociaux, et son arrestation était même déjà annoncée.