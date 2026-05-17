Côte d’Ivoire : Serey Dié brise le silence sur les attaques visant sa fiancée Josey

Geoffroy Serey Dié a démenti toute implication de son ex-compagne Aline dans les attaques visant Josey sur les réseaux sociaux, lors d’un direct TikTok très suivi. L’ancien capitaine des Éléphants assure entretenir des relations apaisées avec la mère de ses enfants et défend, une nouvelle fois, sa fiancée au cœur des polémiques depuis leur demande en mariage publique.

L’ancien international ivoirien et ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire Geoffroy Serey Dié a conduit dimanche 17 mai 2026 un direct TikTok suivi par plus de 50 000 internautes au cours duquel il a tenu à défendre Aline, mère de cinq de ses enfants et son ex-compagne, contre les accusations qui circulent à son égard sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de ses fiançailles avec la chanteuse Josey, selon Triomphe Mag. Il a également démenti les accusations présentant sa relation passée avec Aline comme violente, refusé de révéler les raisons de leur séparation et prévenu ses détracteurs d’un recours à la justice si les attaques se poursuivent. Aline n’avait pas formulé de déclaration publique à la date de publication du présent article.

Serey Dié a tenu à préciser d’emblée que son ex-compagne n’était pas à l’origine des attaques contre Josey. « Aline n’a mandaté personne pour insulter Josey. Et avec la mère de mes enfants, mon ex, tout se passe bien. Mais vraiment tranquille. », a t-il fait savoir. Il a également réfuté les accusations de comportement violent ou abusif dans leur ancienne relation, en retournant l’argument vers leurs détracteurs. Pour lui, « Si j’étais ce monstre dont vous parlez tout le temps, je pense qu’elle serait déjà sortie pour vous dire : oui, c’est un monstre. » Il a aussi précisé maintenir avec Aline des relations suffisamment cordiales pour gérer ensemble l’éducation de leurs enfants. « Elle sait que quand elle a besoin de moi, je suis présent. Et je sais aussi que si j’ai besoin d’elle, elle sera là. » a t-il affirmé.

Un refus de s’expliquer sur la séparation et un appel à cesser les spéculations

Interrogé implicitement par les internautes sur les raisons de sa rupture avec Aline, Serey Dié a opposé un refus ferme. « Vous voulez quoi ? Qu’elle sorte pour vous dire pourquoi elle et moi on s’est séparés ? Elle ne va pas le faire. Vous voulez que moi je vous explique ? Je ne vais pas le faire. », a-t-il martelé, avant de rappeler ce qu’il présente comme sa priorité. « Le plus important, nos enfants vont bien. »

Il a aussi mis en cause les internautes qui utilisent le nom d’Aline pour attaquer Josey, en leur adressant un avertissement direct. « Vous qui prenez le malin plaisir de la déposer là, de l’insulter, en vous faisant passer pour les Amazones, je ne suis pas d’accord. Il va falloir que ça s’arrête. », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que la chanteuse n’était pas non plus à l’origine de ces attaques. « Josey ne vous a pas mandaté pour insulter qui que ce soit. »

Après avoir dit ne pas vouloir dévoiler les raisons de sa séparation d’avec Aline ni céder aux polémiques, Serey Dié a durci le ton en fin de direct sur la question des insultes et diffamations en ligne. « Je parle ici avec un air beaucoup calme. La prochaine fois, je ne parlerai pas. Je vais agir. » Il a conclu en affirmant qu’il ne permettrait « plus jamais que quelqu’un manque de respect à la mère » de ses enfants. La nature exacte des « actions » envisagées, qu’il s’agisse d’une plainte pénale pour injure ou diffamation ou d’un recours civil, n’a pas été précisée lors du direct, selon les sources disponibles.

Une polémique ouverte depuis les fiançailles du 6 avril à l’aéroport d’Abidjan

Ce live s’inscrit dans le prolongement de plusieurs semaines de tensions en ligne autour du couple. Le 6 avril 2026, à son retour d’une tournée au Togo, Josey avait été accueillie à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan par une demande en mariage publique de Serey Dié. La scène, virale, avait ravivé les critiques sur les réseaux ivoiriens contre la chanteuse, accusée par une partie du public d’être à l’origine de la fin du couple Serey Dié-Aline. Les deux personnalités — Serey Dié, 62 sélections avec les Éléphants et vainqueur de la CAN 2015, et Josey, ambassadrice de l’UNICEF en Côte d’Ivoire depuis février 2026 et triple lauréate aux Jayli Awards 2024 — constituent l’un des couples les plus suivis du showbiz ivoirien depuis la révélation de leur relation en 2021.

Ces déclarations reposent sur les seuls articles de Triomphe Mag, qui en reproduit les citations sans avoir pu être vérifiées depuis un enregistrement du direct TikTok.