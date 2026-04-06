En plein aéroport, la demande en mariage de Serey Dié à Josey enflamme la toile

Le lundi 6 avril 2026, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, la chanteuse ivoirienne Josey a été surprise par une demande en mariage publique de son compagnon Geoffroy Serey Dié, à son retour d’une tournée au Togo. Selon les images diffusées, elle a accepté la proposition, émue, devant de nombreux témoins.

Sur les vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux, l’ancien capitaine des Éléphants se présente avec un bouquet de roses avant de s’agenouiller devant Josey, sous les acclamations et les applaudissements des personnes rassemblées pour l’accueillir.

Josey et Serey Dié, déjà parents de deux garçons, sont régulièrement au centre de l’attention médiatique depuis plusieurs années. L’ancien international ivoirien est par ailleurs père d’autres enfants nés d’une précédente union avec son ex-compagne Aline.

La scène a rapidement généré de nombreuses réactions en ligne. Publications, photos et commentaires se sont multipliés sur Facebook, Instagram et X, accompagnés de messages de félicitations émanant de fans et de personnalités.

Une demande largement relayée sur les réseaux

Les images montrent Serey Dié tenant un bouquet de roses, s’agenouillant au milieu des voyageurs et des supporters qui attendaient Josey à sa descente d’avion, tandis que plusieurs personnes filmaient l’événement.

Visiblement submergée par l’émotion, Josey a pris la main de son compagnon pour recevoir la bague devant les admirateurs présents à l’aéroport.